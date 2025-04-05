Маск призвал остановить конфликт на Украине
Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине. Соответствующее заявление он сделал 5 апреля в ходе своего выступления по видеосвязи на конгрессе итальянской партии «Лига» во Флоренции.
«Президент [США Дональд] Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить», — приводит слова Маска газета Corriere della Sera.
Кроме того, он добавил, что он не испытывает уважения к тем, кто в своих интересах надеется на продолжение украинского конфликта.
Также в ходе этой конференции Маск заявил об опасности волны терроризма в Европе. По его словам, терроризм приведет к массовым убийствам в Европе, а «СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак».