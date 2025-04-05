Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 3,4 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455 человек. Об этом 5 апреля сообщил местный государственный вещатель Myanmar Radio and Television (MRTV).

Во время стихийного бедствия также были ранены 4840 человек. Без вести пропали 214 жителей страны.

Как сообщил ТАСС руководитель сводного отряда МЧС России в Мьянме Сергей Воронцов, российский аэромобильный госпиталь в республике принял уже более 150 местных жителей, 30 из них были детьми. За последние сутки российские медики помогли более чем 37 раненым.

28 марта стало известно о двух землетрясениях магнитудой 7,7 и 6,4, зафиксированных в азиатской республике. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

На следующий день в Мьянму приехали свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток.