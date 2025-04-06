Гретцки поздравил Овечкина с новым рекордом по голам в НХЛ

На стадионе UBS Arena в Нью-Йорке прошла торжественная церемония в честь российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Канадец лично поздравил россиянина с историческим достижением.

Овечкин забил 895-ю шайбу в карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля. После рекордного гола игра была прервана ради чествования форварда — лига позволила всем игрокам «Вашингтона» выйти на площадку, чтобы отпраздновать достижение своего капитана.

«Я могу сказать вам из первых уст, я знаю, как трудно добиться 894, 895 голов — это нечто особенное. Я поздравляю не только Александра, но и его маму и папу, его семью, его жену и детей. Когда я побил рекорд, мои двое детей были примерно такого же возраста, как и его мальчики. Так что для меня это своего рода воспоминания, и я так счастлив, что двое моих сыновей сегодня здесь», — сказал Гретцки.

Помимо Гретцки Овечкина поздравили также комиссионер НХЛ Гэри Бэттмэн и владелец «Кэпиталз» Тэд Леонсис. В чествовании поучаствовала и семья россиянина.

НХЛ начала составлять планы для рекордного гола несколько месяцев назад. Церемонию награждения Овечкина после рекорда в прямом эфире будут транслировать все крупные новостные каналы США. Помимо этого, команда технического персонала перед каждым матчем российского хоккеиста репетировала церемонию награждения на льду.

«Мы относимся к этой и каждой следующей игре, в которой Алекс участвует, как к встрече плей-офф Кубка Стэнли. Мы берем все материалы для церемонии в каждый город. Везде, куда мы приезжаем, проводится полномасштабная репетиция. Видео, которое будет частью этого. Ленточная доска. Всё место превратится в «землю Ови», — сказал президент НХЛ по контенту, мероприятиям и производству Стив Майер.

Телеканалы ESPN и TNT закрепили за Овечкиным персональную камеру OviCast. Она впервые была задействована в матче против «Каролины», в котором «Вашингтон» проиграл 1:5, но единственную шайбу столичной команды тогда забросил именно российский форвард.

НХЛ позволила всем игрокам «Вашингтона» выйти на лед и отпраздновать вместе с ним побитый рекорд, прервав матч. В последний раз такое случалось в 1994 году, когда Уэйн Гретцки побил рекорд Горди Хоу.

6 апреля Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Телеканалы холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) и исполнитель, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поздравили Овечкина с мировым рекордом клипом на его любимую песню из репертуара музыкального коллектива.