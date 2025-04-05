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Нагорный прокомментировал отказ российских гимнастов от участия в турнирах FIG

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Фото: ТАСС/Сергей Булкин
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал «Известиям» 5 апреля отказ российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

По словам Нагорного, изначально подача заявок на получение нейтрального статуса далась спортсменам непросто. Он отметил, что ранее команда категорически не принимала возможности выступлений без национальной символики, но приняла это решение ради молодых атлетов, которым нужен международный опыт.

«К сожалению, у нас есть отказы, и это отказы, которые мы не можем понять. Если это не ерунда, то я не знаю, как это назвать, — когда спортсмена отстраняют за то, что он участвовал в пятом антидопинговом тесте, где римская 5 — это группа V, и значит, что он не может получить нейтральный статус. Конечно же, это чистый абсурд», — сказал Нагорный.

Он указал на примеры других федераций — например, по плаванию или дзюдо, — где российские спортсмены уже получили нейтральный статус. В гимнастике, по его словам, ощущается давление и дискриминация.

«Спортсмены даже не могут позволить себе поехать на соревнования, учитывая, что их коллеги по цеху, с кем они тренируются каждый день и с кем они живут свою жизнь в рамках спортивной базы, — для них не понятно, как они могут поехать выступать, а человек из-за того, что поздравил всех с 9 Мая, не может поехать выступать», — уточнил олимпийский чемпион.

По его словам, cогласием на подачу заявки о нейтральном статусе российские спортсмены делают «большой шаг навстречу».

«Даже в этих условиях всё равно находят возможность как-то где-то нас задеть и публично показать, что вот он выложил поздравление на 9 Мая. Это даже не по-человечески, и я не хочу говорить про какую-то справедливость. Это неправильно», — заключил Нагорный.

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Ранее в этот день сообщалось, что получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от выступления на международных турнирах. Причиной решения назвали многочисленные необоснованные и предвзятые отказы спецкомитета FIG в допуске на соревнования российским представителям гимнастики.

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