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В Москве прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Поклонники азиатской экзотики впервые смогли услышать в Москве произведения композиторов Таиланда в исполнении Бангкокского Королевского симфонического оркестра. В концертном зале «Зарядье», где побывал корреспондент «Известий», 4 апреля для зрителей звучали мелодии в исполнении таиландских композиторов, часть программы создавалась членами королевской семьи.

Так, ее королевское высочество, принцесса Таиланда Сириваннавари Нариратана Рачаканья является автором восьми музыкальных произведений. Со сцены «Зарядья» прозвучали два из них — фантазия для скрипки и концерт для фортепиано с оркестром.

Выступление гостей из Таиланда стало ярким финалом года перекрестных культурных обменов между двумя странами. Культура Таиланда и весь восточный колорит раскрылись благодаря уникальным инструментам и специально задуманным музыкальным эффектам.

«Это классическая музыка, такая хорошая симфоническая, кстати, с потрясающей оркестровкой, надо признать, очень красочной, колоритной, профессионально сделанной, с элементами национальной музыки, это слышно», — поделился впечатлениями солист Московской филармонии, лауреат 12-го и 15-го международных конкурсов имени Чайковского Гайк Казазян.

В своем арсенале оркестр использует необычные этнические инструменты. Один из таких — гонг-там-там, который звучит в особенно пышных вступлениях или финалах произведений.

«Но самый необычный объект на сцене — это перевернутый велосипед. Работает так: перкуссионист крутит педали, и эти легкие щелчки свободно вращающегося колеса и создают нужный, специально задуманный композитором эффект», — сообщил корреспондент Максим Прихода.

Как отметил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават, Москву и Бангкок, несмотря на большое расстояние, связывают долгие дружеские отношения на протяжении 128 лет. Двумя днями ранее оркестр также с триумфом выступил и в Санкт-Петербурге. За дирижерским пультом везде находился маэстро Потаванит.

«Композиторы, которые работают в Таиланде, хорошо знакомы с мировой музыкой, музыкальной литературой. Думаю, что для Москвы, для московской публики, для петербургской это, конечно, большое открытие», — добавил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Гастроли первого плана: главный оркестр Таиланда приехал в Россию
В программе прославленного коллектива — музыка современных композиторов азиатской страны

3 апреля концерт Королевского Бангкокского симфонического оркестра проходил в петербургской филармонии. Музыканты оркестра играли в России впервые за всю свою историю. Интерес у публики к одному из лучших коллективов Юго-Восточной Азии колоссальный — в зале не было ни одного свободного места. Для российского зрителя оркестр подготовил особенную программу. Как заключил губернатор Петербурга Александр Беглов, настоящее искусство — вне политики, и это подтверждает и приезд таиландских музыкантов.

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