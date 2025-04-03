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В Петербурге прошел концерт Королевского Бангкокского оркестра

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Фото: gov.spb.ru
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В петербургской филармонии прошел концерт Королевского Бангкокского симфонического оркестра, культурное событие стало кульминацией перекрестного года культурных обменов и туризма России и Таиланда.

Оркестр представил уникальную программу, в которую, помимо прочего, вошли сочинения принцессы Таиланда. Перкуссионист Королевского Бангкокского симфонического оркестра Пантхит Рожватам рассказал, что помимо скрипок, контрабасов, фаготов и кларнетов использовался самый необычный инструмент.

«В нашем оркестре мы используем звук велосипеда в произведении — этот звук достаточно мягкий. Да, обычно в оркестре не играет велосипед, но мы используем его», — отметил он.

Королевский Банкогский симфонический оркестр играл в России впервые за всю свою историю. Интерес у публики к одному из лучших коллективов Юго-восточной Азии колоссальный — в зале нет свободных мест. Для российского зрителя подготовлена особенная программа.

Как подчеркнул заместитель постоянного секретаря МИД королевства Четтапхан Максампхан, музыка знакомит слушателя с Таиландом. В ней слышны колокола буддийских храмов, пение птиц Майна и грозы над Сиамским заливом.

«Эта музыка особенная — о Таиланде. Она передает настроение и тональность страны», — уточнил он.

Из сочинений принцессы Таиланда была исполнена фантазия для фортепиано с оркестром.

«Она действительно влюблена в фортепиано, а также ей очень нравится скрипка. Это сочинение она использовала для своего модного показа», — пояснил дирижер оркестра Ванит Потаванит.

Российские музыканты также солируют в оркестре. Как рассказал пианист Дмитрий Масеев, в тайской музыке слышится дань уважения нашим классикам.

«Даже есть такой оммаж к Рахманинову, что мне вдвойне приятно как пианисту. Музыка невероятно красива и приятна слуху, очень гармонична и мелодична», — указал он.

Как заключил губернатор Петербурга Александр Беглов, настоящее искусство — вне политики. Он отметил, что это подтверждает и приезд таиландских музыкантов.

«Культуру отменить невозможно, и это подтверждают наши таиландские друзья. Культура для нас для всех — это единство обмена, это то, что радует наших людей как в Таиланде, так и в России, и во всём мире», — обозначил он.

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Концерты Королевского Бангкокского симфонического оркестра пройдут также 4 апреля в Москве. В программе российского тура — изысканная подборка композиций, прославляющих Таиланд и гениальность королевских композиторов, демонстрирующих красоту тайских мелодий в рамках классической музыки. За дирижерским пультом — маэстро Потаванит.

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