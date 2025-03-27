Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в России в начале апреля

Королевский Бангкокский симфонический оркестр выступит в России в рамках закрытия «перекрестного» Года культурных обменов и туризма между РФ и Таиландом в начале апреля.

Концерты пройдут 2 апреля в Санкт-Петербурге и 4 апреля в Москве и ознакомят слушателей с наследием тайской классической музыки, а также послужат символом укрепления взаимопонимания между народами двух стран. В программе российского тура — изысканная подборка композиций, прославляющих Таиланд и гениальность королевских композиторов, демонстрирующих красоту тайских мелодий в рамках классической музыки. За дирижерским пультом — маэстро Ванит Потаванит.

Так, в Санкт-Петербурге концерт пройдет на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Вместе с оркестром выступят российские музыканты, лауреаты международных конкурсов — пианист Дмитрий Маслеев и скрипач Гайк Казазян. В столице же оркестр выступит на сцене концертного зала «Зарядье».

Мероприятия, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», проходят при поддержке министерства культуры и министерства иностранных дел Таиланда, а также Минкульта РФ.