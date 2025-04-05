В Приморье сотрудника полиции заключили под стражу по делу об угрозе убийством
Сотрудника полиции, избившего свою супругу и угрожавшего ей убийством, заключили под стражу в Приморском крае. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.
«В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что 29 марта 2025 года в подъезде дома № 70 по ул. Тухачевского во Владивостоке действующий сотрудник полиции в ходе семейного конфликта избил свою супругу, высказав ей угрозу убийством», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы»).
Также в сообщении пресс-службы сказано, что прокуратура взяла ход расследования на контроль.
3 апреля сообщалось, что центральный районный суд Сочи приговорил к 18 годам колонии мужчину, забившего до смерти ремнем семилетнюю дочь своей сожительницы.