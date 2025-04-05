Губернатор Мордовии сообщил о ночной атаке БПЛА на предприятие
В ночь на 5 апреля одно из предприятий Мордовии было атаковано беспилотником. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале.
«Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — написал он.
По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет.
Здунов призвал местных жителей не выкладывать в Сеть фото и видео с места происшествия.
«Не помогайте врагу! Доверяйте только официальной информации», — заявил он.
4 апреля в Курской области девушка пострадала из-за удара дрона ВСУ по автомобилю. Пострадавшую госпитализировали в ближайшее медучреждение — городскую больницу № 2 города Белгорода. Врио губернатора региона Александр Хинштейн, обращаясь к жителям области, также напомнил, что находиться в приграничье опасно, и призвал на время отказаться от возвращения в эти регионы.