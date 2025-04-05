Олейник был нокаутирован в дебютном бою лиги Макгрегора BKFC
Россиянин Алексей Олейник 4 апреля был нокаутирован бразильцем Джеронимо Дос Сантосом в дебютном бою лиги смешанных единоборств Коннора Макгрегора Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).
Поединок проводился в Дубае. Бразильский спортсмен смог нокаутировать Олейника на последней минуте первого раунда.
«Последний официальный бой Олейника в ММА прошел в декабре 2023 года. Тогда он победил Фернандо Родригеса, проведя удушающий прием во втором раунде», — напоминает «Спорт-Экспресс».
9 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) могут снова проводиться в России. Он также поздравил российского бойца ММА Магомеда Анкалаева, который победил бразильца Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.