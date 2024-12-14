Папин может: как наш боец нокаутировал экс-звезду UFC Харди

В Москве 13 декабря состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера прославленный российский тяжеловес Виталий Минаков и Кевин Джонсон не смогли выявить победителя. Во втором по значимости поединке чемпион WBA Asia Алексей Папин уверенно победил экс-бойца UFC Грега Харди, хотя уже в первом раунде побывал в нокдауне. Подробнее — в материале «Известий».

Папин — Харди

Алексей Папин считается одним из сильнейших представителей России в тяжелом весе. До введения санкций он возглавлял рейтинг WBA, а сегодня владеет поясом WBA Asia. Его команда уверена, что следующим достижением станет титул WBA Gold. На профессиональном ринге Папин провел 20 боев, одержав 18 побед. Единственное поражение он потерпел в поединке с Илунгой Макабу, а бой с Сосланом Асбаровым не был засчитан.

Последний раз Алексей выходил на ринг в августе 2024 года, когда встретился с Феликсом Валерой. В этом бою он отправил в нокаут экс-соперника Дмитрия Бивола в пятом раунде.

На этот раз оппонент у Папина был весьма необычный — для Грега Харди этот бой стал лишь четвертым в профессиональной боксерской карьере. В предыдущих трех Харди одержал победы, но широкую известность он получил благодаря выступлениям в UFC. Там он выходил в октагон против Александра Волкова, сумев продержаться с ним все три раунда. Всего в UFC у Харди пять побед и семь поражений.

Слева направо: боксер Алексей Папин и боец Грег Харди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теперь он попробовал свои силы против Папина в боксерском ринге. Главным и единственным преимуществом американца считались габариты: его вес перед боем составил 146 кг, в то время как у российского боксера — 101 кг. Харди это преимущество отчасти реализовал, отправив Папина в нокдаун в первом раунде. Вскоре Алексей пришел в себя, ход встречи переломил и нокаутировал огромного соперника в третьем раунде — получилось зрелищно.

— Тяжело бьет парень, сносит ударами, — сказал Папин после боя. — Первый раунд, конечно, из-за нокдауна — это его раунд. У нас небольшой диссонанс произошел в углу. Я планировал делать одно, тренер говорил другое. И поэтому чуть тяжело было подстроиться после первого раунда. Но в дальнейшем пошло, как и планировали.

Также Папина спросили, является ли Харди самым тяжело бьющим оппонентом в его карьере.

— Именно по тоннажу — да, наверное, самый тяжелый, — согласился Папин. — Как получился нокдаун? Зевнул, пропустил удар, плюс ко всему он еще где-то чуть потряс меня, снес за счет тоннажа. Кайфовое ощущение, когда твой соперник падает и понимаешь, что он уже не встанет. Я отвернулся и пошел, а потом раз — смотрю, он лежит уже, глаза закатил.

Минаков — Джонсон

Прославленный российский тяжеловес Виталий Минаков дебютировал на профессиональном боксерском ринге. Его имя хорошо известно поклонникам ММА, ведь он был чемпионом Bellator и одержал победу над Александром Волковым в титульном бою.

Минаков заслуженно считается одной из ключевых фигур в истории российских смешанных единоборств . В последние годы Виталий выступал не так часто: его последний бой в ММА состоялся в 2021 году, когда он уступил Саиду Соуме из-за травмы пальца.

Несмотря на готовность продолжить поединок, рефери остановил бой. В августе 2024 года Виталий сделал шаг в новую для себя область, приняв участие в боксерском поединке в маленьких перчатках. В упорной схватке с Оли Томпсоном победа осталась за россиянином. Теперь Минаков встретился с опытным Кевином Джонсоном в профессиональном боксе.

Слева направо: боец Виталий Минаков и боксер Кевин Джонсон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Джонсон , который недавно стал обладателем российского гражданства, имеет впечатляющий послужной список. За свою карьеру он сражался с такими легендами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Дерек Чисора и Энди Руис. В последнем бою Джонсон одержал эффектную победу нокаутом над ирландцем Шоном Тернером, представляющим зал Конора Макгрегора.

С первого раунда преимущество Джонсона было очевидным. Кевин чаще доносил удары, а во втором отрезке потряс Виталия, хотя тот позже отрицал это в интервью. Однако со временем Джонсон будто начал проседать, и к четвертому раунду его активность в ринге стремилась к нулю. Судьи вынесли спорное решение — большинство увидело в этом поединке ничью.

— Было два плотных удара, не было потрясения. У меня в этом бою сказался первый опыт выступления в боксерках, — сказал Минаков после поединка. — Я не ожидал, что они такие скользкие. У меня не получалось ни двигаться, ни делать какие-то финты. Я разъезжался, когда двигался, старался просто удержать баланс. И вот когда Кевин попал просто таким тяжелым ударом, я его, конечно, почувствовал. Потрясения не было, но я как раз стал разъезжаться, стал ловить пол, чтобы устоять. Видимо, это выглядело как потрясение. На самом деле был один неприятный удар прямо в нос и был удар в область уха.

Слева направо: боец Сергей Кузьмин и боксер Соломон Адебайо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также наш боец заявил, что пытался экономить силы.

— Видимо, это ошибка, стоило начать сразу работать, — сказал Минаков. — Потому что я видел, что он действительно в третьем раунде задышал. В третьем, четвертом задышал, и он стал отстаивать и пропускать. Мне нужно было взять темп с первого раунда и не опускать его. Я думаю, что было бы поинтереснее.

Еще в одном поединке основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» российский боксер Сергей Кузьмин победил нигерийца Соломона Адебайо. Бой завершился нокаутом через 2 минуты 54 секунды после начала заключительного раунда.

Российский боксер Вадим Мусаев встречался с казахстанцем Раем Сейтжановым. 31-летний россиянин выиграл техническим нокаутом в пятом раунде — бой остановили секунданты.