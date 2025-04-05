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В США назвали города РФ более технологически развитыми

Бизнесмен Саттон: города в США менее технологически развиты, чем российские
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Города России более развиты технологически, чем в США. Об этом в пятницу, 4 апреля, заявил американский предприниматель Джон Роберт Саттон.

«Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Саттон отметил развитую систему оплаты в российских городах, рассказав о возможностях оплачивать транспорт и покупки картой.

По словам предпринимателя, Сан-Франциско — это город, где расположены Google и Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), но при этом в нем «худшая из возможных инфраструктур».

Саттон призвал конгрессменов посетить российские города, потому что им есть чему поучиться у России.

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Накануне, 4 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица занимает первое место в Европе по количеству электробусов — на маршруты в столице выезжает больше 2,3 тыс. машин. В текущем году городской парк пополнит порядка 650 электробусов, отметил он, добавив, что к серийному производству готовится новая модель, разработанная по заказу.

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