Собянин рассказал о лидерстве Москвы среди стран Европы по количеству электробусов
Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов — на маршруты в столице выезжают больше 2,3 тыс. машин. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
В текущем году городской парк пополнят порядка 650 электробусов, отметил Собянин, добавив, что к серийному производству готовится новая модель, разработанная по заказу столицы.
«Она будет отличаться увеличенным запасом хода после подзарядки. Тяговые батареи для машины будут производиться на заводе в Красной Пахре», — уточнил мэр.
Также в столице в этом году появится больше 250 новых ЭЗС.
Электробусы работают на 190 маршрутах и ежедневно перевозят свыше 900 тыс. человек. Машины отвечают строгим стандартам обслуживания пассажиров и снижают негативное влияние транспорта на экологию, подчеркнул Собянин.