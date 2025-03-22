Колесная тяжесть: доступно ли такси для инвалидов в России

Социальное такси востребовано для инвалидов, однако с его доступностью пока остаются серьезные проблемы: если в Москве более-менее неплохо работает и государственная услуга, и частные сервисы, то в регионах выбраться из дома на какое-либо мероприятию человеку, прикованному к коляске, крайне сложно. В Международный день таксиста, который отмечается 22 марта, «Известия» разбираются, как устроено в России социальное такси и как увеличивать его доступность.

Зачем нужно социальное такси

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев подчеркивает, что социальное такси — очень востребованная услуга, особенно там, где нет развитого общественного транспорта. Часто инвалиды могут передвигаться и на обычных такси, но далеко не всегда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Директор хосписа фонда «Дом с маяком» для молодых взрослых Екатерина Панкова рассказывает, что у них на учете в основном стоят ребята от 18 до 25 лет, многие из которых передвигаются на колясках с большими колесами либо на тяжелых электроколясках. На них не попадешь в метро, если там нет лифта — даже служба сопровождения поднять не сможет; и на них нельзя пользоваться обычным такси. Нужны специальные машины, в которых можно ехать, не слезая с инвалидной коляски.

— Для тех, у кого есть московская регистрация и кто признан нуждающимся в паллиативной помощи, есть специальное такси от Центра паллиативной помощи , — рассказала Екатерина Панкова «Известиям». — Такое социальное такси нужно бронировать за три дня до поездки и не позже, чем накануне днем. Бывает, что и за три дня уже невозможно заказать — всё разобрали.

В Подмосковье есть свое социальное такси, но там машин еще меньше.

— У нас были такие курьезные случаи, когда, например, в небольшом городе одно такое такси — и если машина сломалась или водитель заболел, то услуга сразу становится недоступной, — рассказывает она. — Большая проблема и в том, что время работы этих служб ограничено: они не ездят поздно. На какой-то вечерний концерт сходить и уехать оттуда в полночь на таком такси невозможно.

Дарья — пациентка хосписа для молодых взрослых «Дом с маяком», у нее спинальная мышечная атрофия II типа. Она живет в Химках, передвигается на коляске, но очень активна: занимается искусством, любит читать книги, участвует в олимпиадах. Вот только часто ездить на культурные мероприятия не получается — не всегда оказывается доступным такси. С ней курьезный случай как раз произошел: однажды вместо такси по спецтарифу приехала люксовая машина для встречи иностранных делегаций. Водитель повел себя благородно — прождал всё мероприятие, чтобы забрать, потому что был уверен, что они не смогут найти новое такси. Вот только машина была совсем не предназначена для девушки со СМА — пришлось искать помощников, которые смогли загрузить коляску внутрь салона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Коммисаров

Сейчас Дарья пользуется услугами спецтарифа «Яндекс. Такси» — это позволяет не так сильно привязываться к планам. Поездку оплачивает хоспис.

— Этот спецтариф появился не так давно, и он поменял ситуацию в Москве, — говорит Екатерина Панкова. — Его можно заказывать как обычное такси. Машин не так много, и бывает, что приходится ждать. Ограничения есть и здесь: такси по спецтарифу работает в Москве, они также ездят в Московскую область, но из Подмосковья заказать машину уже нельзя.

Как работает социальное такси в Москве

В ГУП «Мосгортранс» рассказали «Известиям», что услуга городской службы социального такси доступна детям и взрослым с поражениями опорно-двигательного аппарата и инвалидностью II группы по зрению, инвалидам старше 80 лет, ветеранам ВОВ, многодетным семьям, получившим жилое помещение в безвозмездное пользование. Все пользователи должны зарегистрироваться в реестре получателей услуги «Социальное такси» на mos.ru, сервисном центре «Московский транспорт» или Всероссийском обществе инвалидов.

Парк автомобилей, отмечают в «Мосгортрансе», постоянно обновляется — в этом году поступили семь новых современных автобусов российского производства со специальным оборудованием для работы по коллективным заявкам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сервис работает без выходных, заказать транспорт можно за несколько дней до поездки. Но воспользоваться им могут только люди, имеющие московскую прописку.

В декабре 2022 года «Яндекс Go» при поддержке департамента транспорта Москвы запустил тариф «Специальный» — это такси для людей, которые передвигаются на инвалидных креслах. Здесь московская прописка уже не нужна. Тариф обычно немного дороже, чем «комфорт». В компании рассказали «Известиям», что вызвать машину можно круглосуточно, среднее время подачи автомобиля — 30 минут. На заказ приезжают адаптированные минивэны, оснащенные специальным подъемником и пятиточечным ремнем безопасности для крепления коляски с пассажиром. Сейчас таких автомобилей — 50.

— Все водители тарифа «Специальный» прошли специальное обучение совместно со специалистами «Дома с маяком» и АНО «Пространство равных возможностей», — рассказали в «Яндекс Go». — Они знают, как реагировать на нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в поездках, а также умеют обращаться с инвалидными креслами и управлять подъемником в машине.

Тарифом могут воспользоваться только пассажиры на инвалидных колясках вместе с сопровождающими.

Как работают такси с инвалидами

Пока специальный тариф действует только с Москве и ближнем Подмосковье. Для всех остальных пассажиров с особыми потребностями компания ввела «Экран специальных возможностей», который работает в любом регионе: это бесплатные опции в приложении, которые действуют на большинстве тарифов. Пассажир может попросить помощи в поиске машины; уведомить, что общается только текстом; не говорит, но слышит; сообщить, что будет с инвалидным креслом, которое можно убрать в багажник; что с ним будет собака-поводырь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В такси «Максим» также рассказали о дополнительных функциях, которые позволяют удобно совершать поездки: можно указать на особые потребности в комментарии к заказу — будь то собака-проводник, инвалидное кресло и т.д.

— Водитель сможет принять адекватное решение, подходит ли его автомобиль для выполнения этого заказа. Например, достаточно ли он вместительный для перевозки кресла или костылей, — пояснили в пресс-службе сервиса такси. — Ведь водители работают на разных автомобилях, в основном это бюджетные седаны, но есть и очень компактные модели, и высокие кроссоверы, в которые может быть трудно забираться и выходить. Но в сервисе есть дополнительная услуга «Помощь водителя».

Приложение сервиса, отмечают в такси, адаптировано к использованию людьми с ОВЗ: для незрячих информация на экране корректно читается синтезатором речи, глухонемые могут общаться с водителем во встроенном чате.

Осенью 2024 года в Роскачестве проводили исследования доступности основных приложений такси для незрячих пользователей. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что в большинстве случаев сервисы доступны слепым не в полной мере.

— Самые распространенные ошибки — неподписанные элементы для программ чтения с экрана, некорректная фокусировка и сложная авторизация , — рассказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В тройке доступности такси для незрячих — «Яндекс Go», Uber, «Максим».

Как обстоят дела с социальным такси в регионах

За пределами Москвы всё сложнее. Кирилл, пациент «Дома с Маяком», у которого мышечная дистрофия Дюшенна, передвигается на электроколяске с восьми лет. Он живет в Московской области.

— Я не пользовался услугой муниципального социального такси — получить ее очень сложно, — рассказал он «Известиям». — Машину нужно заказывать за несколько дней, если она не в ремонте. Не во все дни недели она свободна. Есть ограничение по времени выезда — и вернуться нужно не позднее 17 часов.

При этом даже машиной скорой помощи воспользоваться он не может, потому что электроколяска туда не входит. Спецтариф сейчас спасает, но передвигаться на нем можно только по Москве и выехать в область, что тоже ограничивает Кирилла в передвижениях.

Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев подчеркивает, что чаще всего социальное такси привязано к программе «Активное долголетие» и обслуживает в основном нужды пожилых людей, тогда как молодым инвалидам приходится ограничивать себя в активности. При этом общего регулирования этого вопроса нет. Например, в Московской области такие машины, как правило, привязаны к муниципалитетам, у которых просто не хватает денег.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во Всероссийском обществе слепых отмечают, что часто спрос на социальное такси оказывается выше, чем количество машин. Есть частные социальные такси, но там очень высокие тарифы.

— Во многих субъектах РФ региональные и местные органы власти выделяют бесплатную машину для перевозки инвалидов, участников ВОВ и т.д. Заказ осуществляется по телефону за три дня до поездки, но гарантии, что машина будет свободной на выбранную дату и время, нет, — сказали в ВОС.

Юрист по социальным вопросам фонда «Семьи СМА» Елена Кузьмина также говорит об ограничениях региональных социальных такси. Часто они работают только с 8 утра до 17:00 в будние дни. Договориться о встрече с поезда в полночь — уже проблема.

Еще одно серьезное ограничение касается круга организаций, в которое может отвезти государственное социальное такси: больница, соцучреждения, администрация, Пенсионный фонд — и, по сути, всё. Часто нельзя вызвать социальное такси в театры, кинотеатры, торговые центры, просто погулять в центре города.

Пока, считает соцработник благотворительного фонда «Живи сейчас» (помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом) Ульяна Глазунова, усилия государства в этой сфере близки к «нулевым» — социальное такси существует, но его возможности крайне ограничены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В фонде провели небольшой опрос среди своих подопечных. Из опрошенных 58 человек с БАС более 70% не пользуются социальным такси. У трети подопечных просто отсутствует такая услуга в регионе. Другие отмечают бюрократические сложности с заказом, недостаточную оснащенность машин для перевозки лежачих пациентов или инвалидов-колясочников, высокую стоимость и т.д.

Депутат Михаил Терентьев отмечает, что без поддержки со стороны региональных органов власти муниципалитетам тяжело качественно организовать службу социального такси. При этом частным компаниям не очень выгодно налаживать службу специального такси, потому что для этого нужны дорогостоящие автомобили.