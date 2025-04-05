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Россия предупредила о последствиях размещения западных контингентов на Украине

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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Отправка западных военных на Украину без одобрения со стороны ООН будет означать их прямое участие в конфликте, сказал первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

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«Известия» задали ему вопрос, будет ли Москва расценивать размещение на Украине западных контингентов без мандата ООН как их прямое вовлечение в конфликт на стороне Киева.

«Да, министр уже об этом говорил», — ответил Полянский.

По словам дипломата, тема размещения миротворческих миссий на Украине не стоит в повестке дня организации.

«Вопрос отправки миротворцев на Украину в ООН сейчас не обсуждается», — добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что появление европейских миротворцев на Украине будет означать, что для РФ не исчезнут первопричины кризиса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мироборцы из Европы: Москва предостерегла от размещения контингентов на Украине

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