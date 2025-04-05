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В США назвали ошибочной идею Трампа вбить клин между РФ и КНР

WP: идея США вбить клин между Россией и Китаем ошибочна
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Идея президента США Дональда Трампа разорвать союз Китая и России является ошибочной, ему это не удастся. Об этом в пятницу, 4 апреля, заявил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус в своей авторской колонке.

«За намерением президента Дональда Трампа встряхнуть мировой военный и экономический порядок стоит большая, но глубоко ошибочная идея: он, похоже, убежден, что новые мощные Соединенные Штаты могут оторвать Россию от Китая — и стать посредником между Москвой и Пекином», — написал обозреватель.

При этом он утверждает, опираясь на мнение аналитиков, что РФ и КНР продолжают свое партнерство, несмотря на «уговоры» Трампа.

«Между тем США могут серьезно навредить своим альянсам в Европе и Азии, поскольку страны там сомневаются в готовности Америки сдерживать мощь России и Китая», — отметил Игнатиус.

По мнению обозревателя газеты, союзники Соединенных Штатов нервничают, поскольку Трамп стремится разделить влияние на мировой арене с Китаем и Россией, на которой не будет места другим странам.

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Накануне, 3 апреля, сотрудник Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что в ближайшее время политическое устройство мира полностью поменяется. По его словам, это будет триумвират США, КНР и РФ.

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