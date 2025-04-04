«Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» в плей-офф КХЛ

Уфимский хоккейный клуб (ХК) «Салават Юлаев» обыграл соперников из новосибирской «Сибири» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), встреча проходила 4 апреля в Уфе.

Хозяева обыграли соперников со счетом 5:2, отмечает «Спорт-Экспресс». Хет-трик у уфимцев оформил канадский нападающий Шелдон Ремпал (20, 39 и 50-я минуты). Также по шайбе забросили Денис Ян (52) и Джошуа Ливо (59). У гостей отличились Энди Андреоффа (6) и Тэйлора Бека (57).

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу команды Виктора Козлова. Шестая встреча состоится 6 апреля в Новосибирске.

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» пока занимает седьмую строку.

Также 22 марта сообщалось, что игрок «Салавата Юлаева» канадец Джошуа Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ. Ливо забросил свою 49-ю шайбу за 62 игры на матче против «Барыса» из Казахстана и побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина — 48 голов в 60 матчах.