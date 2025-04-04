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«Салават Юлаев» одержал победу над «Сибирью» в плей-офф КХЛ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Уфимский хоккейный клуб (ХК) «Салават Юлаев» обыграл соперников из новосибирской «Сибири» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), встреча проходила 4 апреля в Уфе.

Хозяева обыграли соперников со счетом 5:2, отмечает «Спорт-Экспресс». Хет-трик у уфимцев оформил канадский нападающий Шелдон Ремпал (20, 39 и 50-я минуты). Также по шайбе забросили Денис Ян (52) и Джошуа Ливо (59). У гостей отличились Энди Андреоффа (6) и Тэйлора Бека (57).

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу команды Виктора Козлова. Шестая встреча состоится 6 апреля в Новосибирске.

«Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» пока занимает седьмую строку.

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Также 22 марта сообщалось, что игрок «Салавата Юлаева» канадец Джошуа Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ. Ливо забросил свою 49-ю шайбу за 62 игры на матче против «Барыса» из Казахстана и побил рекорд российского хоккеиста Сергея Мозякина — 48 голов в 60 матчах.

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