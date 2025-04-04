Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о смерти мужчины при попытке мобилизации в Одесской области
Политика
В МИД РФ связали атаки ВСУ на мирное население с нежеланием урегулирования конфликта
Происшествия
Пожарная часть дважды подверглась атаке с украинского БПЛА в Горловке
Мир
МИД ФРГ призвал не приглашать представителей РФ на мероприятия в честь Победы
Мир
Фицо призвал поддерживать все рассказывающие правду о ВОВ мероприятия
Мир
Посол РФ назвал берущим за душу выступление Фицо на мемориале жертвам войны Славин
Мир
Эксперт назвал действия властей Киева в лавре подрывом авторитета церкви
Мир
В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов штрафовать соцсеть X на $1 млрд
Спорт
Фицо назвал Овечкина феноменом и пожелал забить еще больше голов
Происшествия
Пять мирных жителей ранены в результате атак БПЛА в Белгородской области
Мир
Почти половина стран СПЧ ООН не поддержали мандат комиссии по Украине
Происшествия
Сотрудники МЧС России потушили горящие строения в Тверской области
Общество
Трех мошенников осудили в Петербурге за торговлю несуществующей техникой
Мир
Оверчук заявил об окончании эпохи глобализации в мире
Политика
Военный аналитик назвал блефом запрос Европы на размещение гиперзвукового оружия
Мир
Чернышенко заявил о сохранении экономической и гуманитарной помощи Кубе
Мир
Прокуроры предъявили рэперу Пи Дидди еще два обвинения

Стилист рассказала о трендовых аксессуарах на весну в 2025 году

Стилист Скороходова: шляпы и яркие колготки помогут разнообразить образы
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Перчатки, шляпы и яркие колготки помогут разнообразить образы. Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала о самых модных трендах для девушек на весну 2025 года.

По ее словам, акцентными аксессуарами в этом году стали колготки, их можно разнообразить с помощью цвета, рисунка и декоративных элементов. Кроме того, следует обратить свое внимание на шляпы, в этом сезоне популярны аксессуары с широкими полями, которые следует сочетать с элегантными образами, например, пальто или классическим тренчем.

Также яркими в образе могут быть и перчатки. В беседе с «Радио 1» в пятницу, 4 апреля, Скороходова отметила, что также можно носить высокие кожаные в сочетании с укороченными пальто или стегаными куртками. Для сумок в этом сезоне характерны строгие и четкие линии. Зато цвет лучше выбирать яркий: популярны красные оттенки, сиреневые и лайм. Для любителей бижутерии подойдут чокеры, нити и моносерьги, этой весной также популярен жемчуг.

Анна Скороходова также добавила, что пренебрегать аксессуарами не стоит. Они позволяют дополнить образ, сделать его более изящным и полноценным.

По образу и удобию: актуальна ли сейчас работа персонального стилиста
Профессия консультантов по имиджу в последние несколько лет была крайне востребована

Стилист и имиджмейкер Наталья Тасевская 3 апреля рассказала, что этой весной лучше всего отказаться от кислотных цветов. По ее словам, лучше отдать предпочтение таким оттенкам, как шоколадный, бордо и бургунди, пишет 360.ru.

Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов 2 апреля рассказал НСН, что мужчинам следует отказаться весной от одежды в серых тонах и добавить в гардероб ярких образов. По его словам, это добавит индивидуальности.

Стилист Екатерина Фомина 11 марта рассказала о способах сочетать украшения в образах. Так, например, серебряные и золотые украшения можно красиво сочетать, важно удержать баланс. Поможет в этом формула: крупные золотые аксессуары, минималистичные серебряные, и наоборот.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025