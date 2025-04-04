Стилист рассказала о трендовых аксессуарах на весну в 2025 году
Перчатки, шляпы и яркие колготки помогут разнообразить образы. Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова рассказала о самых модных трендах для девушек на весну 2025 года.
По ее словам, акцентными аксессуарами в этом году стали колготки, их можно разнообразить с помощью цвета, рисунка и декоративных элементов. Кроме того, следует обратить свое внимание на шляпы, в этом сезоне популярны аксессуары с широкими полями, которые следует сочетать с элегантными образами, например, пальто или классическим тренчем.
Также яркими в образе могут быть и перчатки. В беседе с «Радио 1» в пятницу, 4 апреля, Скороходова отметила, что также можно носить высокие кожаные в сочетании с укороченными пальто или стегаными куртками. Для сумок в этом сезоне характерны строгие и четкие линии. Зато цвет лучше выбирать яркий: популярны красные оттенки, сиреневые и лайм. Для любителей бижутерии подойдут чокеры, нити и моносерьги, этой весной также популярен жемчуг.
Анна Скороходова также добавила, что пренебрегать аксессуарами не стоит. Они позволяют дополнить образ, сделать его более изящным и полноценным.
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