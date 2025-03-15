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Стилист рассказала о способах сочетать украшения в образах

Стилист Фомина: серебряные и золотые украшения можно красиво сочетать в образах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ювелирные украшения всегда становятся главным акцентом в любом образе. О том, как их правильно носить и сочетать, 15 марта «Известиям» рассказала стилист бренда «585*Золотой» Екатерина Фомина.

«Акцентные украшения давно перестали быть атрибутом торжественных мероприятий. Сейчас в моде многослойность и эклектика. Например, массивные серьги-кольца можно смело носить днем вместе с уютным свитером и джинсами. Или дополнять базовый деним и трикотаж крупными браслетами. С ними даже самый скучный образ мгновенно станет стильным и интересным. В качестве референсов можно взять повседневные наряды Дженнифер Лопес, которая просто обожает крупные аксессуары и носит их с самыми разными элементами гардероба», — пояснила она.

Также некоторые считают, что нельзя смешивать золото и серебро. Так звучит одно из самых распространенных заблуждений о сочетании ювелирных украшений, отметила Фомина. Удержать баланс поможет формула: крупные золотые аксессуары, минималистичные серебряные, и наоборот. Это поможет избежать перегруженности образа. А одежда спокойных тонов станет отличным фоном для смешивания металлов, поможет удержать внимание именно на них.

Третий миф — «бриллианты только для особых случаев». По словам эксперта, их вполне можно носить в обычной жизни, хоть они и считаются атрибутами вечерних образов. Она посоветовала вдохновляться тем, как вписывают в повседневные наряды бриллианты такие звезды, как Виктория Бэкхем и Хейли Бибер.

«Бриллиантовая подвеска на тонкой цепочке или небольшие пусеты прекрасно дополнят деловой костюм или casual-образ, оставаясь лаконичной деталью. К тому же бриллианты просты в стилизации. Они прекрасно сочетаются с любыми оттенками одежды и не требуют усилий при подборе наряда», — пояснила Фомина.

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По словам эксперта, многие также убеждены, что украшения якобы должны соответствовать возрасту.

«Если вам нравятся яркие и экстравагантные украшения, надевайте их независимо от того, сколько вам лет. Возраст — лишь цифра, а стиль и вкус — личное дело каждого. Возьмите пример с законодательницы моды и настоящей виртуозки в сочетании украшений Айрис Апфель. Она обожала носить большие серьги, колье, браслеты и кольца одновременно. Для нее не существовало ограничений, чтобы выразить свою индивидуальность», — посоветовала стилист.

Помимо этого, эксперт также отметила, что иногда люди бояться носить цветные камни в любой сезон, кроме лета. Цветные камни, такие как изумруды, сапфиры, рубины, топазы и аметисты, уже давно стали вневременной классикой. Их можно носить и в холодном сезоне, главное — грамотно подбирать оттенки.

«Используйте яркие камни на фоне нейтральной цветовой гаммы, чтобы сделать образ более выразительным. Например, черное платье или костюм можно оживить украшениями с рубинами, изумрудами или топазами, а белый наряд отлично подчеркнет бирюзу, аквамарин или лунный камень. Монохромные ансамбли тоже беспроигрышный вариант: наряд всегда будет выглядеть эффектно с украшениями в тон», — отметила Фомина.

Она добавила, что современная мода не просто не ограничивает, а наоборот — призывает выходить за рамки и нарушать правила. Стилист призвала экспериментировать и сочетать несочетаемое.

4 марта Фомина рассказала «Известиям» о том, как подчеркнуть достоинства с помощью украшений. По ее словам, кольца с камнями вытянутой огранки «радиант», «эмеральд» или «овал» визуально сделают пальцы длиннее. Крупные серьги конго или серьги-цепочки вытянут овал лица, геометрические формы придадут лицу выразительность и четкость, а подвеска на цепочке от 45 см удлинит шею и выделит зону декольте, отметила Фомина.

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