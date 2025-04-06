Суд да дело: в России изменят порядок привлечения к ответственности за клевету

В России может измениться порядок привлечения к ответственности за клевету. Рассмотрение преступления, совершенного без отягчающих обстоятельств, предлагают перевести в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Это значит, что обязательства по сбору доказательств и формированию позиции обвинения на себя возьмет государство, тем самым обеспечив защиту конституционных прав граждан. Эксперты считают, что перераспределение процессуальной нагрузки открывает возможность для более полного и объективного установления обстоятельств дела. «Известия» выяснили, что изменит новый закон.

Привлечение к ответственности за клевету упростят

Поменять порядок рассмотрения уголовных дел о клевете предложил Верховный суд. Соответствующий законопроект Госдума накануне приняла в первом чтении.

Клевета без отягчающих обстоятельств, как правило, имеет бытовой характер. Речь может идти, например, о конфликте между соседями, в котором одна из сторон использовала намеренную ложь как оружие. К отягчающим обстоятельствам относится распространение недостоверной информации в СМИ или интернете. В этом случае инцидент рассматривается как публичный, а дело могут возбудить даже без заявления потерпевшего.

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При этом уголовные дела о бытовой клевете в настоящий момент возбуждаются мировыми судьями в порядке частного обвинения.

Частно-публичный порядок позволяет инициировать дело по заявлению потерпевшего или его законного представителя. При этом такое дело нельзя закрыть по примирению сторон. Ожидается, что в результате этого решение о прекращении уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом.

Важно и то, что частный порядок предполагает, что пострадавшее от клеветы лицо должно самостоятельно доказывать события и обстоятельства преступления, а также поддерживать обвинение в суде. Нововведение возложит основное бремя доказывания на правоохранительные органы. Это, как считают авторы инициативы, позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы, что исключит судебное рассмотрение дел, по которым отсутствует подтверждение факта события или наличия состава преступления.

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Законопроект разработан Верховным судом в рамках поручения президента РФ от 24 декабря 2020 года.

Справедливый подход

Под бытовой клеветой в России обычно понимаются высказывания, не связанные с публичным пространством, объясняет практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Как показывает статистика, это наиболее массовый тип клеветы. И именно такие дела охватываются ч. 1 ст. 128.1 УК РФ.

В абсолютных цифрах их не так уж и много — примерно треть всех дел прекращается уже на стадии мирового судьи по неявке потерпевшего или отказу от обвинения, указывает эксперт.

— Это демонстрирует тотальную неэффективность существующего порядка и одновременно свидетельствует, что реальный запрос со стороны граждан на защиту от клеветы есть, и немалый. Если бы тема не волновала общество, таких заявлений просто не поступало бы, — убежден он.

Частный порядок рассмотрения дел о клевете без отягчающих обстоятельств предполагает, что потерпевший должен подать заявление непосредственно в суд. Дознание и следствие по таким делам не проводятся, напоминает юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Такой подход фактически перекладывал функции расследования с государства на гражданина, ограничивая доступ к правосудию для лиц, не обладающих достаточными юридическими ресурсами, считает управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

В модели, предложенной Верховным судом, государство берет на себя обязательства по сбору доказательств и формированию позиции обвинения, уточняет Русяев. Такое перераспределение позволяет во всей полноте и объективно установить обстоятельства дела, особенно в случаях, где конфликт возник в неравных социальных или профессиональных условиях.

Освобождение потерпевшего от необходимости лично выступать в роли обвинителя также снижает риск, что он будет контратакован со стороны защиты, в том числе в виде встречных исков, заявлений о заведомо ложном доносе и так далее, полагает Шон Бетрозов. Участие пострадавшего ограничится свидетельскими показаниями.

А поскольку решение о целесообразности прекращения уголовного преследования будет приниматься исходя из обстоятельств дела, сведений об обвиняемом и степени общественной опасности деяния, это исключит ситуации, когда человек отказывается от своих претензий из-за давления, шантажа и договоренностей вне правового поля, допускает эксперт.

— При этом от потерпевшего по-прежнему ждут, чтобы именно он подавал заявление. Это исключает случаи возбуждения дела без его воли. Это разумный компромисс между публичным интересом и автономией частного лица, — подчеркивает адвокат.

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Несмотря на то что уголовные дела частно-публичного порядка не могут быть прекращены по примирению сторон, на взаимоотношения потерпевшего и обвиняемого такая новелла не особенно повлияет, ожидает Александр Хаминский.

— С учетом того что клевета относится к преступлениям небольшой тяжести, обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности, если он примирится с потерпевшим и загладит причиненный потерпевшему вред, — обращает внимание юрист.

Достижение баланса

Общее количество дел о бытовой клевете в России не столь велико, чтобы перегрузить следственные органы, убежден Шон Бетрозов. Однако с психологической точки зрения для гражданина очень важно осознание того, что он не остается один на один с процедурой.

— Это может стимулировать большее число пострадавших обращаться в органы предварительного расследования. Отсюда возможен прирост числа обращений и, соответственно, возбужденных дел, — допускает эксперт.

При этом количество дел, доходящих до суда, может сократиться, поскольку правоохранительные органы будут оценивать достоверность заявлений и формировать доказательную базу. В результате в возбуждении дел могут отказывать, если доказательства не покажутся следствию убедительными, не исключает Илья Русяев. Такой фильтр, по словам юриста, избавит суды от рассмотрения дел, инициированных по надуманным причинам или в целях давления.

Он напоминает, что в 2023 году только 24 лица были признаны виновными по статье о бытовой клевете, в то время как оправдано было 239 человек.

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— Это указывает на высокую долю дел, не подтвержденных надлежащими доказательствами. Новая правовая конструкция стремится исправить ситуацию, перераспределяя ответственность за обоснованность обвинения на органы дознания и прокуратуру, — полагает собеседник «Известий».

Внедрение предварительного расследования действительно позволит отсеивать заведомо необоснованные заявления, согласен Бетрозов. При частном порядке обвинений мировому судье приходится разбирать любой поступивший иск вне зависимости от его юридической состоятельности.

Высокий процент оправданий, по мнению эксперта, показывает недостатки нынешней системы. Их количество свидетельствует не о необоснованных обвинениях, а о том, что пострадавшие не могут полноценно отстаивать свои права в существующих условиях.