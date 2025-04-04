Три человека погибли при обрушении склада из-за торнадо в Италии

В Севилье на юге Испании три человека стали жертвами торнадо, сорвавшего крышу сельскохозяйственного склада. Об этом 4 апреля сообщает издание The Olive Press.

«Три человека погибли после того, как крыша сельскохозяйственного склада в районе Севильи была сорвана торнадо, вызванным штормом Нурия», — написано в материале.

Уточняется, что экстренные службы были вызваны около 11:30 утра по местному времени (12:30 мск).

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что в США не менее семи человек погибли в результате суровых погодных условий: пять в Теннесси, один в Миссури и один в Индиане. Уточнялось, что под наибольшей угрозой находится западная часть Арканзаса. В ближайшее время там могут возникнуть сильные торнадо.