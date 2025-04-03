До семи выросло число погибших из-за штормов и торнадо в США
В США не менее семи человек погибли в результате суровых погодных условий. Об этом 3 апреля сообщил телеканал CNN.
«По меньшей мере семь человек погибли в результате торнадо и сильных штормов: пять в Теннесси, один в Миссури и один в Индиане», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в штате Индиана водитель погиб в результате наезда на линию электропередачи, упавшую из-за шторма. Еще двое человек погибли на территории штата Теннесси, когда ветер опрокинул трейлер.
В публикации подчеркивается, что под наибольшей угрозой находится западная часть Арканзаса. В ближайшее время там могут возникнуть сильные торнадо.
31 марта сообщалось, что в США пять человек погибли из-за торнадо. Из их числа трое детей скончались в результате вызванной погодными условиями автокатастрофы в штате Мичиган.