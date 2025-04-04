В Еврокомиссии заявили об отсутствии планов штрафовать соцсеть X на $1 млрд

Евросоюз (ЕС) не собирается штрафовать соцсеть X (бывш. Twitter) предпринимателя Илона Маска на $1 млрд за нарушение закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией. Об этом 4 апреля сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

«Утверждения о том, что Еврокомиссия готовит штраф в размере более миллиарда в отношении X, не соответствуют действительности. Таких предложений нет в Еврокомиссии в рамках каких-либо расследований против X», — сказал Томас Ренье на брифинге в Брюсселе.

В этот же день газета The New York Times сообщала, что европейские регуляторы рассматривают возможность наложения на соцсеть X штрафа в размере более $1 млрд. Как утверждали в материале, предполагаемый штраф планировался настолько огромным, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах.