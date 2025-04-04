NYT рассказала о подготовке ЕС штрафов против соцсети X Илона Маска

Европейские регуляторы рассматривают возможность наложения на соцсеть X (бывш. Twitter), принадлежащую миллиардеру Илону Маску, штрафа в размере более $1 млрд. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщила газета New York Times.

ЕС обвиняет Х в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией. По словам источников, санкции будут включать в себя штраф и требование внести изменения в продукты.

Как пишет газета, предполагаемый штраф планируется настолько огромным, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах.

Ранее, 29 марта, стартап Маска xAI купил все акции соцсети X. Стоимость объединения составляет $80 млрд, а X — $33 млрд, объявил Маск. xAI был основан два года назад и теперь создает модели обработки данных с высокой скоростью.

В феврале американский предприниматель представил Grok 3 — нейросеть нового поколения, разработанную компанией xAI. По словам миллиардера, эта модель в 10 раз мощнее предыдущей и обошла на тестах своих основных конкурентов — GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3, решая задачи по математике, генерации кода и научной работе.