Президент Армении подписал закон о начале вступления страны в ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый ранее парламентом закон о начале процесса вступления республики в состав Евросоюза (ЕС). Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе президента.

В «Sputnik Армения» уточнили, что закон подразумевает начало процесса подготовки к вхождению Армении в состав ЕС. В публикации подчеркивается, что этот шаг не означает автоматического вступления республики в Евросоюз, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум.

26 марта парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз. За принятие документа проголосовали 64 депутата, семь высказались против.

В ответ на это 3 апреля в МИД РФ заявили, что Армения не сможет одновременно состоять в Евразийском экономическом союзе и ЕС.

Ранее, 12 февраля, парламент Армении принял соответствующий проект в первом чтении. В Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» сообщили, что процесс сближения Еревана с ЕС набирает обороты, однако он пока не подал официальной заявки на вступление в объединение.