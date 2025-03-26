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Парламент Армении в окончательном чтении принял закон о вступлении в ЕС

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Фото: ТАСС/Александр Патрин
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Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом 26 марта написало агентство «Sputnik Армения».

Уточняется, что за принятие документа проголосовали 64 депутата, семь высказались против.

Оппозиционная фракция «Айастан» отказалась участвовать в голосовании, а фракция «Честь имею» проголосовала против.

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Ранее, 28 февраля, глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян сообщил «Известиям», что армянский парламент в начале марта планирует во втором чтении рассмотреть законопроект о начале процесса вступления в ЕС.

До этого, 12 февраля, парламент Армении принял соответствующий проект в первом чтении. В Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» сообщили, что процесс сближения Еревана с ЕС набирает обороты, однако он пока не подал официальной заявки на вступление в объединение. При этом политконсультант, эксперт КГ «Полилог» Руслан Андреев заявил «Известиям», что законопроект о процессе вступлении Армении в ЕС несет нулевую ценность и угрожает национальным интересам страны.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 февраля отметил, что Армения имеет суверенное право на евроинтеграцию.

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