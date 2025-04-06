7 апреля — Всемирный день здоровья: тема и мероприятия в 2025 году

Всемирный день здравоохранения ежегодно отмечается 7 апреля — в день создания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Международная дата напоминает о необходимости личной ответственности за свое здоровье и обращает внимание на глобальные проблемы здравоохранения. В 2025 торжество выпадает на понедельник. «Известия» рассказывают об истории праздника и под каким девизом он пройдет в текущем году.

История Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля

Всемирный день здоровья (англ. World Health Day) отмечается в мире начиная с 1950 года. Идея об учреждении такого праздника была выдвинута на первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходила двумя годами ранее в Женеве.

В качестве даты было выбрано 7 апреля, так как в этот день в 1948 году был подписан устав Всемирной организации здравоохранения — одного из крупнейших учреждений системы ООН, членами которого сегодня являются 194 государства мира.

Именно этот день считается днем рождения ВОЗ и в дальнейшем стал отмечаться как Всемирный день здоровья. Каждый год праздник посвящен определенной проблеме, которая задает направление работы на весь год.

Тема Всемирного дня здоровья в 2025 году

В 2025 году тема Всемирного дня здоровья — «Здоровое начало жизни — залог благополучного будущего». В ее рамках Всемирная организация здравоохранения намерена уделить приоритетное внимание материнству и проблеме младенческой смертности, которая по-прежнему остается остается актуальной в современном мире.

«Здоровье матерей и новорожденных — это основа здоровья семьи, общества и залог благополучного будущего. Между тем ежегодно от осложнений беременности или родов умирает около 300 тыс. женщин. По всему миру регистрируются миллионы случаев мертворождения, еще более 2 млн младенцев гибнут в первый месяц жизни», — отмечается на сайте организации.

В течение года ВОЗ и партнеры будут распространять полезную информацию по охране здоровья женщин во время беременности и родов, а также по заботе о благополучии матерей и младенцев в послеродовой период. Все желающие смогут рассказать о личном опыте беременности и родов и выразить благодарность тем, кто оказывает им качественную медицинскую и иную помощь.

В прошлом году Всемирный день здоровья прошел под девизом «Мое здоровье — мое право». Его целью было обозначено содействие утверждению права каждого человека на достойное медицинское обслуживание и условия проживания, включая экологическую обстановку, и противодействие факторами, которые угрожают здоровью людей по всему миру.

Другие темы прошлых лет — «Наша планета, наше здоровье», «Урбанизация и здоровье», «Активное долголетие меняет жизнь», «Безопасность пищевых продуктов», «Высокое артериальное давление», «Защитим здоровье от изменений климата».

Как отметят праздник в России и мире

Традиционно Всемирный день здоровья сопровождается массовыми мероприятиями, конференциями и флешмобами по всему миру. В медицинских организациях проводятся бесплатные консультации медиков. В учреждениях культуры и образования организуют просветительские мероприятия по продвижению здорового образа жизни. События и тема праздника широко освещаются в средствах массовой информации (СМИ).

Большую программу к торжеству ежегодно готовят в городах России. В 2025 году в рамках праздника запланированы фестивали и акции, которые пройдут в музеях, библиотеках, школах и парках. На центральных площадях организуют площадки «Физическая активность», «Психическое здоровье», «Диспансеризация», где все желающие смогут узнать о медицинских показателях своего организма и получить рекомендации специалистов.

Для школьников проведут всероссийский урок «Будь здоров!», во время которого учащимся расскажут о необходимости заботиться о своем здоровье. Для людей старшего возраста организуют терапевтические проверки здоровья и выездные диспансеризации. Они пройдут до конца месяца на многих предприятиях, торговых центрах и общественных местах.

Кроме того, в регионах разместят тематические баннеры, посвященные здоровому образу жизни (ЗОЖ), а в соцсетях можно будет поделиться цифровыми поздравительными открытками, разработанными специально к празднику специалистами АНО «Национальные приоритеты».

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