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События недели в фотографиях: рекорд Овечкина, весенний призыв в России, пошлины Трампа

Что важного случилось в России и мире в минувшие дни
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6 апреля 2025 г.; Элмонт, Нью-Йорк, США; левый крайний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Овечкин (8) удостоен картины художника Тони Харриса, написанной бывшим канадско-американским хоккеистом Уэйном Гретцки после того, как забил гол во втором периоде против «Нью-Йорк Айлендерс» на UBS Arena. Овечкин забил 895-й гол в своей карьере, побив рекорд НХЛ по количеству голов за карьеру, ранее принадлежавший Уэйну Гретцки на UBS Arena
Фото: REUTERS/Geoff Burke
Александр Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу за карьеру и превзошел показатель выдающегося хоккеиста Уэйна Гретцки, который лично поздравил россиянина с этим достижением. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек
Фото: REUTERS
Число жертв мощного землетрясения в Мьянме достигло 3,5 тыс. человек, свыше 5 тыс. человек получили ранения, еще 210 числятся пропавшими без вести
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Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня
Фото: REUTERS/Florence Lo
Китай провел новые крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня
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В Зимбабве ввели повышенные меры безопасности из-за призывов к протестам
Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo
Власти Зимбабве ввели повышенные меры безопасности в стране после призыва к массовым протестам со стороны ветеранов войны за независимость
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Призывник во время прохождения комиссии в Едином пункте призыва на военную службу на улице Яблочкова. 1 апреля в России стартовал весенний призыв на военную службу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В России начался ежегодный весенний призыв на военную службу
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Снег в апреле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На Москву обрушился крупный снегопад, синоптики ожидают выпадения от половины до целой месячной нормы осадков за три дня. Последний раз подобное было зафиксировано в апреле 1998 года
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Трамп ввел тарифы против всего мира
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины в отношении 185 государств. В частности, новые тарифы против товаров из Китая составили 34%, против стран Евросоюза — 20%
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Правительство Боливии объявило режим чрезвычайной ситуации из-за вызванных дождями наводнений, жертвами которых за последние месяцы стали более 50 человек
Фото: REUTERS/Ipa Ibanez
Власти Боливии объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне продолжающихся наводнений. Жертвами погодных катаклизмов стали свыше 50 человек
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Сорванная ураганным ветром крыша жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в Красноярске. 05.04.2025
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Ураганный ветер накрыл Красноярский край и повредил местную инфраструктуру. Подтверждена гибель одной женщины
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Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента республики Юн Сок Ёля
Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю
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В результате израильского авиаудара по школе в Газе убиты 27 палестинцев
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
Армия Израиля расширила зону наземной операции в секторе Газа и призвала местных жителей «свергнуть ХАМАС»
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Тотальный диктант. Сириус. Сочи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Матвеенко
Просветительская акция «Тотальный диктант» прошла в России и мире в офлайн- и цифровом форматах
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Ярмарка современного искусства «Арт Россия» открылась в Гостином дворе в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Гостином Дворе в Москве прошла международная ярмарка современного искусства «Арт Россия»
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