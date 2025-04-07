События недели в фотографиях: рекорд Овечкина, весенний призыв в России, пошлины Трампа

Александр Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу за карьеру и превзошел показатель выдающегося хоккеиста Уэйна Гретцки, который лично поздравил россиянина с этим достижением. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS
Число жертв мощного землетрясения в Мьянме достигло 3,5 тыс. человек, свыше 5 тыс. человек получили ранения, еще 210 числятся пропавшими без вести
На весь экран
Фото: REUTERS/Florence Lo
Китай провел новые крупномасштабные военные учения вокруг Тайваня
На весь экран
Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo
Власти Зимбабве ввели повышенные меры безопасности в стране после призыва к массовым протестам со стороны ветеранов войны за независимость
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В России начался ежегодный весенний призыв на военную службу
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
На Москву обрушился крупный снегопад, синоптики ожидают выпадения от половины до целой месячной нормы осадков за три дня. Последний раз подобное было зафиксировано в апреле 1998 года
На весь экран
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины в отношении 185 государств. В частности, новые тарифы против товаров из Китая составили 34%, против стран Евросоюза — 20%
На весь экран
Фото: REUTERS/Ipa Ibanez
Власти Боливии объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне продолжающихся наводнений. Жертвами погодных катаклизмов стали свыше 50 человек
На весь экран
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Ураганный ветер накрыл Красноярский край и повредил местную инфраструктуру. Подтверждена гибель одной женщины
На весь экран
Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon
Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю
На весь экран
Фото: REUTERS/Mahmoud Issa
Армия Израиля расширила зону наземной операции в секторе Газа и призвала местных жителей «свергнуть ХАМАС»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Матвеенко
Просветительская акция «Тотальный диктант» прошла в России и мире в офлайн- и цифровом форматах
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
В Гостином Дворе в Москве прошла международная ярмарка современного искусства «Арт Россия»
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.