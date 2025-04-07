События недели в фотографиях: рекорд Овечкина, весенний призыв в России, пошлины Трампа

Александр Овечкин установил рекорд по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу за карьеру и превзошел показатель выдающегося хоккеиста Уэйна Гретцки, который лично поздравил россиянина с этим достижением. Другие значимые события недели — в фотогалерее «Известий»