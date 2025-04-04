В РФ проверили качество молока и молочной продукции
В России проверили качество молока и молочной продукции. Больше 13% товаров не соответствовали составу, который заявляли производители. Всего Россельхознадзор отобрал 10 199 образцов продукции.
Больше всего фальсификата оказалось среди сливочного масла. Это почти 25%. Далее следуют сыры. Некачественных образцов среди них — около 16%. На третьем месте творог — почти 14,5%. Четвертую строчку занимает сухое молоко — более 13%. Замыкает пятерку сметана — 11,22%, сообщает телеканал «Известия».
Большая часть некачественных товаров у отечественных производителей. Среди самых частых нарушений — несоответствие массовой доли жира, присутствие крахмала, соды, пищевых добавок, которые не указаны в составе, а также фальсификация молока жирами немолочного происхождения. Кроме того, в некоторых случаях в продукции была выявлена микробная трансглютаминаза. По-другому вещество называют мясным клеем, использовать в России его запрещено.
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