Акции Apple упали почти на 10% из-за пошлин Трампа

Apple подешевела на $320 млрд из-за пошлин Трампа. Новые тарифы США распространяются на продукцию компании из азиатских стран. Акции Apple в четверг в моменте падали на 9,55%, до $202,52 за бумагу. Компания стоит перед выбором: повышать цены на продукцию или пойти на дополнительные расходы, передает телеканал «Известия». Аналитики указывают, что продажи товаров Apple в США составляют почти треть от общего дохода. Если корпорация не найдет способ избежать налогов, в этом году прибыль может сократиться на 14%.

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