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СМИ сообщили о резком падении доходов миллиардеров после введения пошлин Трампа

Bloomberg: богатейшие люди за сутки потеряли более $200 млрд из-за пошлин Трампа
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Фото: Global Look Press/Abdurrahman Antakyali
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Богатейшие люди мира за сутки потеряли более $200 млрд после введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из ряда стран. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованные 4 апреля.

«В четверг совокупное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на $208 млрд из-за того, что президент Дональд Трамп объявил о введении широких пошлин, которые привели мировые рынки в ступор», — говорится в материале агентства.

Согласно отчету, основатель Meta (ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг потерял $17,9 млрд, так как акции компании упали на 8,96% по итогам торгов. Также уменьшилось на $15,9 млрд состояние основателя Amazon Джеффа Безоса. Уточняется, что акции его компании подешевели примерно на 9%.

Кроме того, американский предприниматель Илон Маск потерял $11 млрд из-за снижения стоимости ценных бумаг Tesla.

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2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

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