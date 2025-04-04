Минимум пять человек погибли в результате взрыва в Боливии

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва в Боливии. Об этом 4 апреля сообщила аргентинская газета La Razon.

По данным издания, инцидент произошел 3 апреля во время конфликта двух шахтерских бригад. Взрывное устройство было спрятано в бочке с дизельным топливом и активировано с пульта дистанционно.

На видео с места происшествия спасатель сообщает, что противостояние возникло между кооперативами Hijos и Señor Mayo. Идут поиски погибших и раненых.

«Взрывчатка была приведена в действие с помощью дистанционного управления, и одним из погибших мог быть тот, кто ее активировал», — передает газета слова заместителя министра внутренних дел страны Джонни Агилера.

В результате взрыва погибли пять человек, в том числе годовалый ребенок. Для обеспечения контроля над территорией на место ЧП прибыли 350 правоохранителей.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что в Индии произошел взрыв на фабрике по производству петард, в результате не менее 13 человек погибли. По предварительным данным, взрыв привел к пожару и обрушению частей здания.