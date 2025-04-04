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Один человек погиб и один ранен в результате атаки БПЛА по Брянской области

Губернатор Богомаз: один человек погиб в результате атаки БПЛА в Брянской области
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В результате беспилотной атаки по Брянской области погиб человек, еще один был ранен. Об этом 4 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Целенаправленные удары нанесены по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате атаки украинских дронов осколочные ранения получили двое жителей поселка. <…> К сожалению, один из пострадавших, мужчина, погиб», — заявил он.

При этом Богомаз подчеркнул, что второму пострадавшему в настоящее время оказывается медицинская помощь в больнице.

«Также в ходе атаки пострадал многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования. Пострадавшему желаю скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь семьям будет оказана», — сказал глава региона.

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Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

3 апреля Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 23 дронов ВСУ над регионами России. Шесть БПЛА перехватили над территорией Брянской области, по пять дронов уничтожили над Орловской и Курской областями, еще четыре — над Калужской и два над Белгородской, последний ПВО сбила над территорией Смоленской области.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 дрона ВСУ над регионами России. При этом 87 дронов перехватили над территорией Курской области, еще четыре над территорией Ростовской области и два над территорией Белгородской области.

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