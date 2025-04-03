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Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 23 дронов ВСУ над регионами России

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

МО уточнило, что шесть БПЛА перехватили над территорией Брянской области, по пять дронов уничтожили над Орловской и Курской областями, еще четыре — над Калужской и два над Белгородской и последний ПВО сбила над территорией Смоленской области.

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Ранее, 2 апреля, стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 дрона ВСУ над регионами России. При этом 87 дронов перехватили над территорией Курской области, еще четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.

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