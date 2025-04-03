Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 23 дронов ВСУ над регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в публикации ведомства в Telegram.
МО уточнило, что шесть БПЛА перехватили над территорией Брянской области, по пять дронов уничтожили над Орловской и Курской областями, еще четыре — над Калужской и два над Белгородской и последний ПВО сбила над территорией Смоленской области.
Ранее, 2 апреля, стало известно, что силы ПВО за ночь уничтожили 93 дрона ВСУ над регионами России. При этом 87 дронов перехватили над территорией Курской области, еще четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.