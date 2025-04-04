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Робот-шар проведет разведку в любой труднодоступной местности

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Фото: Ижевский госуниверситет
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Сотрудники Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова создали первый в нашей стране прототип робота-сферы, который для движения использует комбинированный принцип. Устройство сделано для целей разведки. Оно может перемещаться практически по любой поверхности, в том числе и по воде. Это компактный дрон, оборудованный камерой.

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Стоимость его производства составляет около 3–5 тыс. рублей. Роботом можно управлять как беспилотником, либо запрограммировать его на самостоятельное выполнение задачи. Разработчики экспериментировали с разными способами приведения шара в движения, определили наиболее эффективные и объединили их в одном гибридном аппарате.

«Полученная нами конструкция комбинированного сферического робота очень простая и легко управляемая. Его технические характеристики будут зависеть от конкретных задач, которые перед нами поставят. Мы можем сделать дистанционное управление на нужное расстояние, изменять проходимость, размер, массу, степень автономности. Полезная нагрузка размещается внутри сферы, и ее масса используется для приведения робота в движение. Прототип, который мы испытываем, имеет массу 200–300 г и диаметр 12 см. Он может нести аналогичное по массе оборудование и двигаться со скоростью до 1 м/с», — сказал «Известиям» профессор кафедры «Мехатронные системы» Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова Юрий Караваев.

Конструкция версии робота больших размеров позволит ему нести полезную нагрузку большей массы, чем его собственная.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

К сфере внимание: робот-шар проведет разведку в любой труднодоступной местности

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