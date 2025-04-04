Посол РФ в Словакии прокомментировал будущую встречу Путина и Фицо
Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, скорее всего, состоится во время мероприятий в Москве на 9 мая, заявил «Известиям» посол России в Братиславе Игорь Братчиков.
«Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве», — заявил дипломат.
Уже активно идет подготовка визита Роберта Фицо на 9 мая — формируется сопровождение премьер-министра, рассказал посол.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Братчикова «Известиям»:
«Более 50% жителей Словакии возлагают ответственность за происходящее на Запад и Украину»