Посол РФ в Словакии прокомментировал будущую встречу Путина и Фицо

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, скорее всего, состоится во время мероприятий в Москве на 9 мая, заявил «Известиям» посол России в Братиславе Игорь Братчиков.

«Не буду предвосхищать, но абсолютно уверен, что контакт состоится во время торжественных мероприятий в Москве», — заявил дипломат.

Уже активно идет подготовка визита Роберта Фицо на 9 мая — формируется сопровождение премьер-министра, рассказал посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Братчикова «Известиям»:

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