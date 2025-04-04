Частоты для 5G в России предложили выставить на торги

Минцифры рассматривает вопрос о проведении аукциона на право использования частот 5G во второй половине 2025 года, рассказали «Известиям» два высокопоставленных источника на сотовом рынке. Это подтвердил собеседник в одной из подведомственных Минцифры организаций, а также знакомый с ситуацией специалист по радиочастотному планированию.

По словам одного из источников «Известий», если решение о проведении аукционов будет принято, на торги будут выставлены частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Власти уже несколько лет называют его единственно возможным для массового покрытия России сотовой связью пятого поколения: оптимальные с точки зрения связистов частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ уже заняты средствами связи других структур, в том числе силовых, а 5G в более высоких диапазонах не может обеспечить широкого покрытия населенных пунктов.

Против использования 4,8–4,99 ГГц, в свою очередь, неоднократно возражали операторы. По их мнению, покрыть страну 5G с помощью 4,8–4,99 ГГц будет дороже, чем при использовании 3,4–3,8 ГГц, к тому же более высокий диапазон поддерживает гораздо меньше телефонов.

Партнер ComNews Research Леонид Коник считает проведение частотных аукционов сомнительной идеей. Он не исключает, что из большой сотовой четверки на аукцион явится один участник, который купит на нем по начальной цене не столько дефицитные и нужные частоты, сколько лояльность государства. Остальные участники рынка по экономическим соображениям проигнорируют 5G-аукцион, прогнозирует эксперт.

«Достаточно вспомнить Европу, в нескольких крупнейших странах которой (Германии, Великобритании, Франции, Италии и др.) в 1999–2000 годах правительства продали на аукционах частоты для сетей 3G, выручив сообща рекордные $190 млрд. Оборотной стороной выкачивания столь значительной суммы из карманов сотовых компаний стало слабое развитие не только сетей третьего поколения, но впоследствии и LTE, — это привело Европу к потере конкурентоспособности. США, страны Азии и иных регионов, не отягощенные огромными тратами на частоты, развернули LTE-сети быстрее и получили гормон роста для цифровой экономики. А европейские сотовые операторы потом еще многие годы занимались реструктуризацией долгов», — напоминает эксперт.

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Торг у местных: частоты 5G могут уйти с молотка