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Невролог назвала главные признаки аутизма и причины его появления

Невролог Цурина: аутизм появляется из-за генетических и экологических факторов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заведующая отделением реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Наталия Цурина перечислила главные признаки аутизма и рассказала о причинах его появления.

В беседе с «Радио 1» 2 апреля специалист указала на то, что признаки аутизма могут варьироваться по интенсивности и проявлениям. Среди основных она назвала социальные нарушения, которые связаны с взаимодействием в обществе, невербальной коммуникацией, повторяющимся поведением и ограниченными интересами. Это могут быть раскачивание руками, взмахи, хождения по кругу.

«Часто детки с аутизмом повторяют речь за другими, привязываются. У них есть интерес к сенсорным особенностям, например свету, звуку, прикосновениям, запахам», — объяснила эксперт.

По ее словам, если ребенок демонстрирует что-то из перечисленного, необходимо обратиться к специалистам за диагностикой и соответствующими тестами. Это поможет выявить возможное заболевание.

Цурина подчеркнула, что диагностика аутизма является комплексным процессом. Речь идет о сборе анамнеза, наблюдении за поведением ребенка во время игры или при общении с другими детьми. Также существует стандартизированная шкала оценки аутизма у детей.

Появиться аутизм может под влиянием генетического и экологических факторов, однако до конца эта проблема еще не изучена.

РАС в первый класс: как учат детей с аутизмом
Детей с расстройствами аутического спектра стало проще социализировать, но проблем еще много

2 апреля психиатр Рустам Бексултанов назвал признаки аутизма у взрослых. По его словам, такие пациенты испытывают сложности в понимании и интерпретации чужих эмоций. Им трудно уловить подтексты в разговорах, вести беседу и соблюдать социальные нормы, отмечает 360.ru. Еще один тревожный сигнал — нетипичные эмоциональные и когнитивные особенности.

До этого, 31 марта, руководитель и основатель АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (СО НКО) Игорь Шпицберг рассказал, что детям с расстройствами аутистического спектра можно помочь с социальной адаптацией. По его словам, порядка 60% всех детей с аутизмом можно социализировать, если своевременно начать процесс поддержки, пишет RT.

В январе врач Канатжан Алибек рассказал, что каждому ребенку с аутизмом требуется индивидуальная терапия. Он подчеркнул важность участия родителей в процессе лечения. Когда родители замечают, что симптомы начинают исчезать, они понимают, какая часть мозга восстанавливается. Это помогает скорректировать план лечения, сообщает Pravda.Ru.

В апреле прошлого года невролог Екатерина Демьяновская развеяла мифы об аутизме. По ее словам, в частности, для людей с аутизмом не свойственна агрессивность.

Ранее сайт kp.ru писал, что проявления аутизма может облегчить особый режим питания. Для этого потребуется отказаться от пищи с содержанием молока и глютена: пшеницы, ржи, овса, ячменя, продуктов с содержанием красителей и консервантов. Пациентам стоит придерживаться бездрожжевой диеты, снизить потребление сахара. Напротив, следует есть больше пищи, содержащей клетчатку, пить много воды, выбирать белковую пищу.

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