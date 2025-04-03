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Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Курс доллара показал самое существенное падение за последние 2,5 года после того, как президент США Дональд Трамп ввел масштабные торговые пошлины на импорт товаров из Евросоюза (ЕС). Как сообщает 3 апреля агентство Bloomberg, на мировых рынках происходит массовая продажа американской валюты.

Согласно данным торгов на четверг, индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) упал на 1,5% за один день, подешевев по отношению ко всем валютам 10 развитых стран. При этом по отношению к японской иене и швейцарскому франку американская валюта опустилась примерно на 2%, а к евро и британскому фунту — более чем на 1%. По отношению к канадскому доллару американский опустился до минимума с середины декабря.

«Доллар оказался главным неудачником событий вчерашнего вечера. Сейчас люди сосредоточены на экономических последствиях, которые американские пошлины могут иметь для самих США», — прокомментировала глава отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Соня Мартен.

Заплатят и пингвины: Трамп ввел пошлины против необитаемых территорий
Он также объявил о чрезвычайном положении в США из-за торгового баланса

Трамп 2 апреля заявил, что США введут пошлины в размере 20% на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китайской Народной Республики (КНР) и ряда других стран. Как рассказал 3 апреля «Известиям» китайский экономист Эндрю Люн, американский лидер, вводя тарифы в отношении других стран, пытается вернуть производство в США. Он также считает, что Трамп хочет «возродить золотой век» Соединенных Штатов, однако он не учел, что многие продукты уже не производят в США. Ранее их уже передали на аутсорсинг в другие страны.

Американский экономист Барри Эйхенгрик 22 марта предположил, что доллар может пострадать из-за санкционной политики президента США. По словам экономиста, Трамп ослабил, «а то и вовсе разрушил» взаимоотношения с другими странами за несколько месяцев, что может привести к концу существования доллара как ведущей мировой валюты.

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