Bloomberg заявило о максимальном падении доллара за 2,5 года из-за пошлин Трампа
Курс доллара показал самое существенное падение за последние 2,5 года после того, как президент США Дональд Трамп ввел масштабные торговые пошлины на импорт товаров из Евросоюза (ЕС). Как сообщает 3 апреля агентство Bloomberg, на мировых рынках происходит массовая продажа американской валюты.
Согласно данным торгов на четверг, индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) упал на 1,5% за один день, подешевев по отношению ко всем валютам 10 развитых стран. При этом по отношению к японской иене и швейцарскому франку американская валюта опустилась примерно на 2%, а к евро и британскому фунту — более чем на 1%. По отношению к канадскому доллару американский опустился до минимума с середины декабря.
«Доллар оказался главным неудачником событий вчерашнего вечера. Сейчас люди сосредоточены на экономических последствиях, которые американские пошлины могут иметь для самих США», — прокомментировала глава отдела исследований валютной и денежно-кредитной политики в DZ Bank AB во Франкфурте Соня Мартен.
Трамп 2 апреля заявил, что США введут пошлины в размере 20% на товары из Евросоюза (ЕС), 34% — на товары из Китайской Народной Республики (КНР) и ряда других стран. Как рассказал 3 апреля «Известиям» китайский экономист Эндрю Люн, американский лидер, вводя тарифы в отношении других стран, пытается вернуть производство в США. Он также считает, что Трамп хочет «возродить золотой век» Соединенных Штатов, однако он не учел, что многие продукты уже не производят в США. Ранее их уже передали на аутсорсинг в другие страны.
Американский экономист Барри Эйхенгрик 22 марта предположил, что доллар может пострадать из-за санкционной политики президента США. По словам экономиста, Трамп ослабил, «а то и вовсе разрушил» взаимоотношения с другими странами за несколько месяцев, что может привести к концу существования доллара как ведущей мировой валюты.