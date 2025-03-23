FT узнала об угрозе доллару из-за санкционной политики Трампа
Доллар может пострадать из-за санкционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 22 марта, рассказал американский экономист Барри Эйхенгрик, передает газета Financial Times (FT).
«Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — отметил эксперт.
По словам экономиста, Трамп не просто ослабил, «а то и вовсе разрушил» взаимоотношения с другими странами за несколько месяцев, что может привести к концу существования доллара как ведущей мировой валюты.
Накануне, 21 марта, сообщалось, что США проявляют минимальную активность в рабочих группах союзников, созданных для борьбы с попытками обойти санкции против России. Уточняется, что европейские чиновники пока не могут определить, связано ли снижение участия США с политическими решениями или же является результатом нехватки времени и квалифицированных кадров.
Министр финансов США Скотт Бессент 18 марта сообщил о том, что американский президент поручил пересмотреть санкционную политику страны. По его словам, многие игроки на мировой арене отказываются от доллара, поэтому США собираются перейти к режиму максимально действенных санкций.