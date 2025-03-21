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СМИ сообщили об ослаблении контроля США за соблюдением антироссийских санкций

Bloomberg: США мало участвуют в группах союзников по санкциям против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США проявляют минимальную активность в рабочих группах союзников, созданных для борьбы с попытками обойти санкции против России. Об этом 21 марта сообщило Bloomberg.

«США в значительной степени отсутствовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для подавления попыток обойти санкции, принятые в отношении Кремля», — указано в публикации.

Согласно данным агентства, американские представители зачастую перестали участвовать в инициативах, направленных на предотвращение поставок запчастей и оборудования якобы для производства оружия, а также в группах, занимающихся мониторингом и соблюдением установленного потолка цен на российскую нефть.

Bloomberg отметило, что европейские чиновники пока не могут определить, связано ли снижение участия США с политическими решениями или же является результатом нехватки времени и квалифицированных кадров.

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Министр финансов США Скотт Бессент 18 марта сообщил о том, что американский президент Дональд Трамп поручил пересмотреть санкционную политику страны. По его словам, многие игроки на мировой арене отказываются от доллара, поэтому США собираются перейти к режиму максимально действенных санкций.

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