Группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака

Американская рок-группа Linkin Park решила зарегистрировать в России свой товарный знак в виде логотипа, для чего подала соответствующую заявку в Роспатент. Данные об этом появились в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Как следует из документа, заявка была подана 1 апреля. В качестве заявителя указана компания «Линкин Парк» (Калифорния, США).

Среди услуг, которые музыкальная группа хочет предоставлять и продавать в России под своим лейблом, перечислены: музыкальные звукозаписи, DVD-диски, одежда, обувь, развлекательные услуги — фан-клубы, онлайн-журналы, конкурсы. Также коллектив будет давать концерты и интервью.

Ранее в феврале стало известно, что бывший английский футболист Дэвид Бекхэм зарегистрировал в Роспатенте товарный знак David Beckham. Товарный знак внесен в базу Роспатента по международной классификации товаров и услуг № 24.