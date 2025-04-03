Тайно приплывший в Новороссийск из Стамбула кот живет в порту почти месяц

Кот Бурак, нелегально приплывший в Новороссийск из Стамбула на корабле транспортно-логистической компании FESCO, живет в порту российского города уже четвертую неделю, сообщил 3 апреля источник агентства «РИА Новости»

В Новороссийск кот прибыл 11 марта, спрятавшись на российском судне. За время путешествия моряки придумали ему кличку. Если сначала в порту у него не было никаких условий для пребывания, то теперь он чувствует себя уже вполне комфортно.

«Путешественник обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку», — рассказал источник.

При этом представители FESCO считают, что нелегально прибывшее животное могут официально депортировать домой, в Турцию. Хотя в Новороссийске есть много желающих приютить Бурака, он не может покинуть таможенную зону без разрешения. При этом отправиться в Стамбул незадекларированное животное тоже не имеет права без документов. Для решения проблемы FESCO обратилась в Россельхознадзор.

Также 3 августа сообщалось, что в Ленинградской области волонтеры Октябрьской железной дороги (ОЖД) ищут собаку, которая забежала в электричку без сопровождения хозяина. Собака забежала в вагон 1 апреля на станции Поповка. В ходе проверки было установлено, что поездная бригада не выгоняла собаку из поезда. Однако пес сам выбежал из электрички, когда поезд прибыл на станцию Колпино.