В Карелии рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе
Два пострадавших при пожаре на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске остаются в реанимации, их состояние — стабильно тяжелое. Об этом 3 апреля сообщил исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи Василий Сенчуков.
«Двое молодых людей были доставлены в больницу с места пожара. Состояние оценивалось как тяжелое. Сразу были подняты в палату реанимации. Был осуществлен комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию состояния», — приведены слова в Telegram-канале министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.
У одного из пострадавших имеется тяжелая ингаляционная травма, у другого — отравление продуктами горения. На данный момент они находятся на искусственной вентиляции легких.
Пожар на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе на площади 1,5 тыс. кв. м в Карелии произошел в этот же день. Позже его ликвидировали, и началась проливка конструкций. В результате происшествия пострадали три человека.
В минздраве региона сообщили, что пострадавшие при возгорании находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Республиканская больница им. В.А. Баранова переведена на усиленный и повышенный режим готовности в целях профилактики. Прокуратура Карелии организовала проверку в связи с ЧП.