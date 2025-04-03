В минздраве Карелии сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Петрозаводске
Пострадавшие при пожаре на судостроительном заводе в Петрозаводске в Карелии находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом 3 апреля сообщил глава минздрава республики Михаил Охлопков.
«Состояние двоих пациентов, находящихся в отделении реанимации, тяжелое. Серьезные ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Глава минздрава Карелии заявил, что в настоящее время реанимационное и травматологическое отделения медицинского учреждения в регионе готовы к работе. Также республиканская больница им. В.А. Баранова переведена на усиленный и повышенный режим готовности в целях профилактики.
О пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии стало известно в этот же день. В результате происшествия пострадали три человека. В настоящее время площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. Для устранения пожара привлекли свыше 60 человек и 20 единиц техники.