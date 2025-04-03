Пожар на судозаводе в Петрозаводске ликвидировали

Пожар на судостроительном заводе в Петрозаводске в Карелии ликвидировали. Об этом 3 апреля сообщил вице-премьер правительства республики по экономике Олег Ермолаев.

«На текущий момент пожар полностью ликвидирован. Идет проливка конструкций», — написал он в своем Telegram-канале.

Ермолаев уточнил, что в ликвидации возгорания участвовали 17 единиц техники и порядка 50 пожарных.

Кроме того, вице-премьер правительства обратил внимание на то, что противопожарные системы строящегося объекта не были введены в эксплуатацию, что повлекло резкое распространение огня.

О пожаре на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе на площади 1,5 тыс. кв. м в Карелии стало известно в этот же день. Позже сообщалось о локализации возгорания. В результате происшествия пострадали три человека.

В минздраве региона сообщили, что пострадавшие при пожаре находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Республиканская больница им. В.А. Баранова переведена на усиленный и повышенный режим готовности в целях профилактики.