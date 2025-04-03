Трамп ввел тарифы против всего мира, кроме России. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифов почти для всех стран мира. Они вступят в полную силу с 9 апреля. Одним из немногих исключений стала Россия. Аналитики ожидают давления на мировую экономику, а лидеры торговых партнеров США готовы начать с Трампом переговоры по отмене пошлин. Что пишут мировые СМИ — в дайджесте «Известий».

Bloomberg: Трамп ввел глобальные тарифы для торговых партнеров

На церемонии в Белом доме Трамп объявил о взаимных тарифах на импорт от торговых партнеров США по всему миру. США введут минимальный тариф в размере 10% для всех торговых партнеров и еще более высокие ставки для примерно 60 стран, имеющих большой торговый профицит с США. Например, взаимная ставка на импорт из Китая составит 34%, из Европейского союза — 20%, а из Вьетнама — 46%. 10-процентный тип тарифов для всех вступил в силу 5 апреля, второй этап — 9 апреля.

Bloomberg Ставки, с которыми сталкиваются страны, индивидуализированы на основе оценки правительством США сборов и нетарифных барьеров, которые эти страны налагают на американские товары. Согласно плану Трампа, страны будут облагаться сбором, равным половине этой расчетной стоимости. «Взаимный, это означает, что они делают это с нами, мы делаем это с ними, — сказал он во время объявления. — Очень просто. Проще не бывает».

Взаимные тарифы будут применяться ко всем товарам, поступающим из определенной страны, по единой ставке. Сталь, алюминий и автомобили, уже подпадающие под пошлины Трампа, не будут подвергаться новым тарифам. Медь, фармацевтические препараты, полупроводники и лесоматериалы также будут освобождены от тарифов. Трамп и его советники утверждают, что введение тарифов побудит иностранных производителей строить предприятия в США и нанимать американских рабочих.

Reuters: тарифы Трампа усиливают давление на мировую экономику

Очередной раунд торговых пошлин США еще больше подорвет развитие мировой экономики, едва оправившейся от всплеска инфляции после пандемии коронавируса, отягощенной рекордным долгом и обеспокоенной геополитической борьбой. В зависимости от того, как дальше поведут себя Трамп и лидеры других стран, это может стать поворотным моментом для глобализированной системы, которая до сих пор полагалась на силу и надежность Америки.

Reuters «Тарифы Трампа несут в себе риск разрушения глобального порядка свободной торговли, который Соединенные Штаты сами инициировали со времен Второй мировой войны», — заявил Такахиде Киучи, главный экономист Исследовательского института Номура. Однако в ближайшие месяцы возобладает очевидный и простой эффект повышения цен (и, следовательно, снижения спроса) в результате введения новых пошлин на тысячи товаров, покупаемых и продаваемых потребителями и предприятиями по всей планете.

Влияние на национальные экономики будет существенно различаться, учитывая спектр тарифов от 10% для Великобритании до 49% для Камбоджи. Если результатом станет более масштабная торговая война, это будет иметь еще более серьезные последствия для таких производителей, как Китай, которым придется искать новые рынки в условиях слабого внутреннего потребления. Если тарифы подтолкнут США к рецессии, это серьезно ударит по развивающимся странам, судьба которых тесно связана с судьбой крупнейшей экономики мира.

The Associated Press: мировые лидеры настроены на переговоры по тарифам

Объявление Трампа о введении нового, 20-процентного, тарифа для Евросоюза вызвало резкую критику со стороны председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что это «серьезный удар по мировой экономике». Она признала, что мировая торговая система имеет «серьезные недостатки», и заявила, что ЕС готов вести переговоры с США, но также готов ответить контрмерами.

Associated Press Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство Великобритании отреагирует «хладнокровно и спокойно». «Очевидно, что экономические последствия будут», — сказал он, заявив руководителям бизнеса в Лондоне, что он надеется добиться отмены пошлин с помощью торгового соглашения с Вашингтоном. «В торговой войне никто не победит, это не в наших национальных интересах», — заявил Стармер.

Япония планирует внимательно проанализировать пошлины США и их влияние, сказал главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, воздерживаясь от разговоров об ответных мерах. Он добавил, что эти шаги окажут большое влияние на отношения с США. Министерство торговли Китая заявило, что Пекин «решительно примет контрмеры для защиты своих прав и интересов», не указав, что именно он может сделать.

The New York Times: сенат одобрил отмену некоторых пошлин для Канады

Сенат США одобрил меру, которая заблокирует некоторые пошлины, введенные Трампом в отношении Канады. Несколько республиканцев присоединились к демократам, чтобы принять резолюцию, которая приостановит пошлины, вступающие в силу на этой неделе. Мера почти наверняка застопорится в палате представителей, где лидеры Республиканской партии предприняли упреждающие действия, чтобы пресечь любые попытки отменить тарифы Трампа.

The New York Times Но принятие меры сенатом 51 голосом против 48 — всего через несколько часов после того, как Трамп представил масштабные тарифы для более чем 100 торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай, Великобританию и Индию, — послужило сигналом двухпартийной оппозиции конгресса о торговой войне президента.

Резолюция направлена ​​против чрезвычайных полномочий, которые Трамп применил в феврале для введения масштабных пошлин в отношении Канады. Этот шаг потряс рынки и вызвал двухпартийную критику со стороны законодателей, обеспокоенных экономическими последствиями для своих штатов и округов. Белый дом утверждал, что бесконтрольный наркотрафик из Канады представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности Америки, и использовал это как оправдание для одностороннего введения 25-процентных тарифов для ближайшего торгового партнера Америки.

Axios: тарифы Трампа не затронули Россию

Трамп объявил о введении пошлин в размере не менее 10% практически для всего мира. Единственным заметным исключением стала Россия. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Россия не включена в тарифы, поскольку санкции США уже «исключают любую значимую торговлю». Однако США по-прежнему торгуют с Россией больше, чем со странами вроде Маврикия или Брунея, которые попали в тарифный перечень.

Axios Даже такие отдаленные островные территории, как Токелау (население — 1500 человек) в южной части Тихого океана и Шпицберген (население 2500 человек) за Полярным кругом, территории Новой Зеландии и Норвегии, были включены в список для введения тарифов. Однако Ливитт отметила, что Куба, Белоруссия и КНДР также не были включены, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки.

Объем торговли между США и Россией резко упал с примерно $35 млрд в 2021 году до $3,5 млрд в прошлом году из-за санкций. Москва обратилась к Трампу с просьбой снять некоторые из этих санкций в рамках переговоров о прекращении огня на Украине при посредничестве США. Ливитт отметила, что Россия всё еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями».