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Как оформить общую водяную скважину в садоводческом товариществе

Дачникам рассказали, как оформить общую водяную скважину в СНТ
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Пользоваться природными недрами земли допускается только при наличии специального разрешения — лицензии. Данное правило распространяется и на водяные скважины для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). «Известия» рассказывают, как оформить общую водяную скважину на даче и какой штраф за ее незаконную установку в 2025 году.

Что такое водяная скважина

Общая скважина — один из самых распространенных способов водоснабжения на дачах. Она позволяет всем членам СНТ получать воду для полива, питья и других хозяйственных нужд. Пользоваться водой из скважины могут все члены садового товарищества.

При этом добыча подземных вод для общего пользования регулируется законодательно. В случае коллективного водоснабжения ответственность за незаконное пользование скважиной распределяется коллективно на всех владельцев участков. Исключение делается для частных колодцев.

В этом случае разрешения не требуется при соблюдении ряда условий. Первое — вода должна использоваться только для собственных нужд. Второе условие — суточное потребление воды не должно превышать 100 кубических метров в сутки. А глубина колодца не может быть более 5 м или должна достигать уровня залегания грунтовых вод.

Как СНТ зарегистрировать водяную скважину

Если раньше, чтобы оформить общую водяную скважину, нужно было проводить геологические разведку местности, заказывать экспертный проект водозабора и согласовывать его в надзорных органах, то после внесения поправок в федеральный закон «О недрах» необходимость в таких действиях отпала.

В настоящее время действует упрощенный порядок получения лицензии. С января 2020 года ее должны иметь все СНТ. Оформить документ можно в любом отделении МФЦ или через портал «Госуслуги». Но прежде потребуется собрать целый пакет документов.

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В первую очередь это уставные документы товарищества, документы, подтверждающие полномочия председателя, расчет водопотребления. Это схема расположения скважины и, самое главное, паспорт скважины.

Когда в товариществе только планируют пробурить скважину, к основным документам необходимо приложить письмо с обязательством заключить договор на ее бурение и паспорта уже существующих скважин. А если между собой объединены несколько скважин, то еще план сетей водоснабжения.

За оформление лицензии предусмотрена госпошлина в размере 7,5 тыс. рублей. Ее нужно заплатить до подачи заявления с расчетного счета садоводческого товарищества. Разрешение оформляют в течение 60 рабочих дней.

На какой срок выдается лицензия на водяную скважину

Лицензия предоставляется на срок до 25 лет. По истечении этого периода документ необходимо продлить либо провести консервацию или ликвидацию скважины. Узнать срок действия разрешения можно в реестре лицензий на сайте Росгеолфонда.

Москвичи могут узнать, когда истекает лицензия, обратившись на горячую линию городского департамента природопользования и охраны окружающей среды по телефону: +7 (495) 777-77-77.

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Какой штраф за незаконную установку водяной скважины

Специалисты департамента природопользования регулярно проводят проверки на наличие лицензий, а также мониторинг на предмет качества воды. Надзорные меры применяются как в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, так и садоводческих товариществ. Нарушителям может грозить штраф в размере до 1 млн рублей (ст. 7.3 ч. 1 КоАП РФ).

В ведомстве рекомендуют всем собственникам садовых участков обязательно убедиться в наличии у СНТ лицензии на пользование скважиной. Это нужно еще и для того, чтобы быть уверенными в том, что вода чистая и не содержит примесей. Сделать это лучше всего до начала дачного сезона.

Ранее «Известия» сообщали, что Госдума введет штрафы за самовольное пользование системами водоснабжения и водоотведения.

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