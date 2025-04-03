Виктора Басаргина освободили от должности главы Ространснадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Виктора Басаргина от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по причине его выхода на пенсию. Соответствующее распоряжение было выложено 3 апреля на официальном сайте правительства РФ.
«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта [Ространснадзора] Виктора Гулина. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.
Ранее он занимал пост замруководителя ведомства. Также работал на различных должностях в службе около 17 лет. Басаргин занимал пост главы ведомства с 2017 по 2025 год.
26 марта стало известно о проведении внеплановых проверок объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне Ространснадзором после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Ведомство также планирует проконтролировать соблюдение законодательства в портах региона.