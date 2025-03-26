Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Ространснадзор проведет внеплановые проверки безопасности на объектах водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба Министерства транспорта РФ.
«В центре внимания погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе», — указано в Telegram-канале ведомства.
Цель проверок — предотвратить подобные масштабные загрязнения моря в будущем, для чего нарушения должны быть устранены заранее. Также Ространснадзор намерен проконтролировать соблюдение законодательства в портах региона.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Из-за инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.
В пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили 2 января, что после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту. На следующий день мазут продвинулся на север вдоль крымского побережья, а в Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.