Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор
Сюжет:

Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов

0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ространснадзор проведет внеплановые проверки безопасности на объектах водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба Министерства транспорта РФ.

«В центре внимания погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе», — указано в Telegram-канале ведомства.

Цель проверок — предотвратить подобные масштабные загрязнения моря в будущем, для чего нарушения должны быть устранены заранее. Также Ространснадзор намерен проконтролировать соблюдение законодательства в портах региона.

Пятна выводите: как ликвидируют разлив нефти в Черном и Азовском морях
Уборкой занимаются сотрудники МЧС и волонтеры

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Из-за инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП.

В пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили 2 января, что после крушения танкеров в Черное море попало 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту. На следующий день мазут продвинулся на север вдоль крымского побережья, а в Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025